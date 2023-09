Crimele care au șocat Suedia. Premierul cere intervenția armatei Violențe fara precedent au loc in Suedia, intre bande criminale rivale. In doar 24 de ore, 3 oameni au fosr uciși. Premierul cere intervenția armatei. Premierul suedez, Ulf Kristersson, a vorbit joi despre un sprijin din partea armatei pentru a pune capat escaladarii violentei intre bandele criminale care au ucis trei persoane in 24 de ore si au socat tara, comenteaza AFP. „Sunt alaturi de voi, vom vana bandele criminale si le vom invinge. Le vom aduce in fata justitiei”, a declarat Ulf Kristersson in cursul unei interventii televizate. In fata acestei spirale a violentei, seful guvernului a estimat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

