- Un barbat de 48 de ani si-a ucis concubina, la o stana din judetul Vrancea, conflictul intre cei doi izbucnind pe fondul consumulului de alcool. ”In cursul noptii trecute, politistii au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca un barbat si-ar fi lovit concubina, iar aceasta este inconstienta.…

- Crima infioratoare in Franța, acolo unde o romanca in varsta de 31 de ani a fost gasita moarta, intr-un apartmanet din Amiens, pe care il inchiriase prin Airbnb. Potrivit primelor informații, trupul neinsuflețit al femeii a fost gasit joi seara, pe data de 30 noiembrie. In prezent, oamenii legii inca…

- Un barbat este acuzat de uciderea soției sale in varsta de 33 de ani. Dupa ce i-a luat viața, individul ar fi pozat trupul neinsuflețit și ar fi postat imaginile pe internet. La teribila crima ar fi fost martori și cei doi copii ai cuplului. Un barbat din Bistrita este cercetat de catre politisti, fiind…

- Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul 2 decembrie, ora 12:00 - 3 decembrie, ora 3:00, vantul va avea intensificari in Banat si in Crisana, cu viteze in general de 55 - 65 km/h. In Carpatii Occidentali si Meridionali, iar seara si noaptea si in Carpatii Orientali vor fi…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, un cod galben de intensificari ale vantului care vizeaza 26 județe din vestul, centrul și nordul țarii. Atenționarea meteo este valabila de duminica, de la ora 10.00, pana luni, la ora 2.00.Vizate de atenționarea cod galben de vreme extrema…

- Crima ingrozitoare in Bacau! O femeie s-a stins din viața, in urma unui scandal cu iubitul ei. Barbatul are 62 de ani și era beat in momentul in care a recurs la acest gest. Medicii au ajuns de urgența la fața locului, insa femeia avea rani mult prea grave pentru a putea supraviețui.

- O femeie, in varsta de 70 de ani, a fost ucisa in mod brutal, iar principalul suspect este fostul concubin al fiicei sale. Evenimentele tragice au avut loc in orașul Simeria din Hunedoara. Oamenii legii se ocupa de cercetarea cazului.