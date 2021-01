Crimă la Daneți. Bărbat găsit înjunghiat Un barbat a fost ucis in comuna Daneți vineri seara de catre un alt barbat de 33 de ani, tot din localitate. Din informațiile puse la dispoziție de poliție, nu se cunoaște, deocamdata, motivul crimei. Vineri seara, politisti din cadrul Secției 12 Poliție Rurala Daneți au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat este posibil sa fie decedat in locuința sa, din comuna Daneți. La fața locului, polițiștii au gasit un barbat de 55 de ani, din comuna, care era decedat, prezentand plagi injunghiate la nivelul gatului și abdomenului. In urma celor constatate, s-a constituit un colectiv complex format… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

