Crimă la abatoarele Tonnies din Germania. Un român a fost înjunghiat de un coleg Un roman care lucreaza la abatoarele Tonnies din Germania a fost injunghiat mortal de un coleg, tot roman. Presa germana relateaza ca incidentul a avut loc, vineri dimineața, la abatorul Tonnies din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania. Victima a fost gasita in stare grava in una dintre secțiile abatorului. Barbatul in varsta de 34 de ani a fost dus la spital, dar nu a mai putut fi salvat. Atacatorul are 35 de ani și a fost arestat. In acest caz a fost deschisa o ancheta. „Acest act oribil trebuie anchetat. Poliția și procurorul au deplinul nostru sprijin”, a declarat un purtator de cuvant… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Un roman de 35 de ani și-a injunghiat un coleg de 34 de ani, cand se aflau la munca, pe fondul unui conflict. Acesta din urma a decedat la spital. Crima s-a produs vineri, 12 martie, sediul producatorului de carne Tonnies, din Rheda Wiedenbruck, landul Renania de Nord-Westfalia.

Un roman care lucra la abatorul companiei Toennies din Guetersloh, Germania, a fost injunghiat mortal de colegul sau de munca, tot roman, dupa ce intre cei doi a izbucnit un conflict, relateaza presa germana.

