Crimă înfiorătoare la Bragadiru. Doi soţi au fost înjunghiaţi în propria casă, femeia a murit Doi soți au fost injunghiați duminica seara in locuința lor in Bragadiru, politia fiind alertata de fiul acestora. Femeia nu a supravietuit ranilor si a murit. Atacatorul a fost prins la scurt timp de la comiterea faptei, iar acum se afla in custodia politiei. Femeia decedata avea 50 de ani Fiul victimelor a sunat la 112 anuntand ca parinții sai au fost agresați fizic, prin injunghiere, de catre un barbat. Polițiștii orașului Bragadiru au constatat ca cele sesizate se confirma, dar cand au ajuns la adresa respectiva agresorul fugise. La fața locului au fost trimise și doua echipaje medicale, care,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

