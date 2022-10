O femeie de doar 26 de ani și-a gasit sfarșitul sub loviturile de cuțit necruțatoare ale concubinului. Barbatul tocmai fusese eliberat din penitenciar, in vara acestui an, dupa ce a ispașit o condamnare de 20 de ani, tot din cauza unui omor. A ucis-o și pe fosta concubina. Potrivit Actual Mehedinti, o tanara de 26 de ani din Drobeta Turnu Severin a fost ucisa, luni seara, dupa ce a fost injunghiata de mai multe ori de catre concubinul sau. Barbatul, in varsta de 53 de ani, a injunghiat prima data victima pe o banca in fata blocului, iar cand femeia a fugit in scara blocului, barbatul a urmat-o…