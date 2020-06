Crima din Mogoşeşti: a fost prins criminalul. Are 18 ani In urma cercetarilor, politistii au stabilit faptul ca victima si ucigasul au consumat bauturi alcoolice pana noaptea tarziu, apoi pe drumul spre casa tanarul de 18 ani l-a lovit de mai multe ori pe cel de 34 si l-a lasat inconstient in mijlocul drumului. Acesta din urma a fost gasit de un vecin, care l-a transportat acasa apoi a sunat la 112. Pana a venit Politia, barbatul murise, iar corpul sau a fost transportat la Institutul de Medicina Legala pentru (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

