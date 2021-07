Stiri pe aceeasi tema

- Romania se situeaza pe locul trei in Europa in ceea ce priveste efectuarea de plati contactless in mijloacele de transport in comun, dupa Marea Britanie si Polonia, a declarat, joi, directorul general al VISA pentru Romania, Croatia, Malta si Slovenia, Catalin Cretu, intr-o conferinta de presa. "Ma…

- 90% din totalul sumelor rulate la comercianți în România sunt pe cardurile de debit, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România, într-o întâlnire cu presa, precizând ca partea de credit "n-a excelat foarte mult". “Românii…

- Valoarea totala a platilor realizate cu cardurile a crescut in continuare chiar si in perioada pandemiei cu 18%, a declarat, miercuri, Catalin Cretu, director general al Visa pentru Romania, Croatia, Malta si Slovenia, intr-o conferinta de specialitate. "Ceea ce pentru multi a fost o poate masura disperata…

- ”Zona firmelor mici si mijlocii inca are foarte mult loc de crestere. Perspectiva din care vorbesc este a cresterii digitalizarii platilor, in aceasta industrie practic vorbim de peste 70 miliarde euro, vorbesc de tranzactii cu aceste carduri din Romania, sunt peste 18 milioane de carduri in Romania.…

- Roxen, reprezentanta Romaniei la Eurovision 2021, a ratat finala celebrului concurs. Cantareața in varsta de 21 de ani a facut furori insa pe scena cu talentul ei, dar și cu apariția sa. A purtat o rochie viu colorata, creata de o marca australiana de lux.Intrata in prima semifinala a concursului pe…

- Roxen a cantat piesa „Amnesia” in prima semifinala a concursului european, care se desfașoara in Olanda, la Rotterdam, in acest an.„Lipsa de experienta a lui Roxen”, a fost una din cauzele ratarii calificarii, a afirmat Liana Stanciu la TVR dupa prima semifinala. „Intr-o camera plange Roxen, in alta…

- Romanii au devenit tot mai interesați sa plateasca la magazine cu telefonul mobil, cu ceasul sau brațarile. Astfel, Romania a ajuns in top 10 mondial la creșterea și penetrarea plaților cu telefonul mobil. Anunțul a fost facut de Catalin Crețu managerul general al Visa Europe pentru Romania, Croatia,…