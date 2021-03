Creştinii din Malaezia pot folosi cuvântul ''Allah'' în publicaţii (tribunal) Crestinii din Malaezia, o tara din Asia de Sud-Est cu o populatie predominant musulmana, pot folosi cuvantul ''Allah'' in publicatii, a decis miercuri un tribunal, anuland o interdictie in vigoare de zeci de ani, informeaza AFP. Cuvantul arab a divizat de mult comunitatile crestine si musulmane din Malaezia, crestinii plangandu-se ca sunt impiedicati sa foloseasca un termen care face parte si din traditiile lor. Crestinii au atribuit interzicerea utilizarii cuvantului de catre ne-musulmani unei derive conservatoare in tara, in timp ce, pentru musulmani, crestinii depasesc limitele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

