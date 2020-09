Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu vom permite anul acesta o crestere a cheltuielilor bugetare”, declara la RFI ministrul de Finante, Florin Citu. El precizeaza ca daca PSD si aliatii sai din Parlament decid marti majorarea pensiilor cu 40%, PNL se va adresa CCR, care ”este impartiala si va folosi Constitutia in a judeca”. Florin…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca decizia PSD, din Parlament, de a crește pensiile cu 40% și nu cu 14%, așa cum a aprobat Guvernul, este un atentat la siguranța economica a Romaniei și va crește deficitul bugetar al țarii la 15%.Citește și: BREAKING - RECORD de cazuri noi, in ultimele…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti seara, referitor la amendamentul privind cresterea pensiilor cu 40%, ca a avut discutii cu mai multi lideri de grup din Parlament pe acest subiect. "Noi credem ca acest amendament va trece in votul din plenul comun", a afirmat Ciolacu.

- "Noi am facut amendamentul pentru ca legile trebuiesc respectate. Mai mult, nivelul de trai in Romania a scazut foarte mult, INS-ul spune acest lucru. Acuma, trebuie sa hotaram: vrem ca pensionarii sa nu mai aiba niciun drept la viata si... nu este o marire extraordinara, aceasta marire poate fi…

- Partidul Social Democrat a reintrodus in comisiile din Parlament creșterea pensiilor cu 40% și majorarea salariilor profesorilor. Ordonanța de Urgența, cu modificarile facute in comisii urmeaza sa intre la vot in plenul reunit al Parlamentului, potrivit Digi24.Amendamentul a fost depus de grupul PSD…

- Ministrul Muncii a facut noi dezvaluiri despre pensiile romanilor. Violeta Alexandru spune ca susține creșterea punctului de pensie, iar acest amendament este in analiza, pe masa echipei guvernamentale. "Susținem creșterea punctului de pensii si reclacularea. Suntem in analiza sa vedem ce…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat, miercuri seara, ca o creștere cu 10% a pensiilor ar putea fi sustenabila daca vor crește investițiile. O majorare cu 40% ar face ca bugetul „sa explodeze”, a spus Cițu. Cițu a fost intrebat miercuri seara, la B1 TV de ce este posibila doar o creștere cu…