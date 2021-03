Cresterea frecventei si intensitatii dezastrelor "pune in pericol sistemele alimentare ale planetei", a avertizat joi Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite (FAO), care si-ar dori o comunitate internationala care sa investeasca mai mult pentru a reduce riscurile si pentru a face sistemele agricole "mai rezistente", informeaza AFP. Ca urmare a secetelor, inundatiilor, furtunilor, tsunami-urilor, incendiilor forestiere, invaziilor de daunatori si epidemiilor, "agricultura plateste un pret mare in toate sectoarele sale", subliniaza intr-un raport FAO. In tarile cu venituri…