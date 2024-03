Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul reprezentant al UE pentru politica externa, Josep Borrell, afirma ca Fașia Gaza se confrunta cu un dezastru provcoat de om”, din cauza lipsei ajutoarelor umanitare din enclava unde, adauga oficialul european, „foametea este folosita ca arma de razboi”, relateaza BBC.O nava spaniola cu provizii…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat luni ca programele de asistenta umanitara din Fasia Gaza se vor incheia in cazul unei ofensive asupra orasului supraaglomerat Rafah, de unde Israelul vrea sa evacueze civili pentru a invinge definitiv Hamas, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.…

- Afacerile ilegale care se faceau candva la colț de strada s-au mutat pe Telegram, unde exista adevarate rețele de infractori. Grupurile care se afla pe aceasta platforma de comunicare tranzacționeaza droguri, permise false și chiar bani falși, avertizeaza polițiștii! Administratorii organizațiilor cu…

- Razboi Israel – Hamas. Statele Unite cer Israelului sa investigheze decesul unei fetite de sase ani, al carei sfarsit tragic face inconjurul lumii. Copila a fost gasita moarta in acest weekend, intr-o masina, la 12 zile dupa ce membrii familiei ei ar fi fost impuscati de trupele Tel Avivului. Salvatorii…

- “PPC SA („PPC”) anunta ca Directoratul General pentru Concurenta al Comisiei Europene („Comisia”) a trimis astazi catre PPC o comunicare privind Declaratiile de Obiectii privind o presupusa incalcare a regulilor UE de concurenta. Cazul a inceput cu inspectia Comisiei la sediul PPC in februarie 2017,…

- ”Site-ul Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC), , a fost vizat astazi, 31 ianuarie, incepand cu ora 1.00 AM de un atac de tip DDOS. Acest tip de atac implica generarea unui val de cereri de conexiune la adresa site-ului si are ca scop principal afectarea functionalitatii in parametri…

- Un barbat, de 68 de ani, a murit, pe Autostrada A1 București- Pitești, km 27. Mașina lui s-ar fi defectat, iar omul a incercat sa o repare. Insa, autoturismul a cazut peste el. „Un barbat, in varsta de 68 de ani și-a pierdut viața, in aceasta dimineața in urma unui eveniment produs pe A1 București-…