Creștere accelerată a epidemiei în Constanța, în ultimele zile. Numărul pacienților COVID-19 internați în spitale a depășit 100 de persoane Peste 100 de persoane infectate cu COVID-19 se afla in acest moment internate in spitalele din județul Constanța, care a inregistrat o creștere vizibila a numarului de cazuri in ultima saptamana. Daca la 9 iunie erau inregistrate 300 de infectari COVID-19, in acest moment județul se apropie de 400 de cazuri, iar in ultimele trei zile a inregistrat 42 de noi infectari. Cu un procent al vindecarilor printre cele mai mari din țara, județul Constanța parea sa scape de noul coronavirus iar spitalele din județ sa nu mai aiba, in scurt timp, pacienți COVID-19. Insa masurile de relaxare luate in ultima

Sursa articol si foto: infosud-est

