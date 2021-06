„Crește puternic puterea de cumpărare” 1. Țineți minte „tranziția” din anii ’90? Da, aia a fost „tranziția”, intinsa pe 30 de ani, de la „socialismul multilateral dezvoltat” la „Marea Resetare” de dupa 2020. La 31 de ani de la revoluție, domnul Cițu a constatat ca „a crescut puternic puterea de cumparare”. Daaaaa, și a slabit slabiciunea! Iar Cițu este partea […] The post "Crește puternic puterea de cumparare" first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

