Crește numărul turiștilor în județul Gorj Numarul turiștilor care ajung in județul Gorj de la o luna la alta este in creștere. In luna iunie 2022, in unitațile de primire turistica din Gorj cu functiuni de cazare turistica existente in județ s-au inregistrat un numar de 8.439 sosiri ale turistilor (in crestere cu 20,4% fata de iunie 2021), cu un total de 12629 innoptari ale turistilor (in crestere cu 5,3% fata de iunie 2021), rezultand un indice de utilizare neta a locurilor de cazare de 16,7%. Pe tipuri de structuri de primire turistica, din numarul total al sosirilor, 48,4% au fost: in hoteluri, 6,5% in moteluri, 5,0% in vile turistice,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in primul semestru al anului, au insumat 4,432 milioane de persoane, in crestere cu 35,4% fata de aceeasi perioada din 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS). Pe tari, cei mai multi turisti straini au venit din Germania…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in primul semestru al anului, au insumat 4,432 milioane de persoane, in crestere cu 35,4% fata de aceeasi perioada din 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS). Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in…

- “Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in perioada 01.01.-30.06.2022, au insumat 4.432.100 persoane, in crestere cu 35,4% fata de perioada 01.01.-30.06.2021. Din numarul total de sosiri, in perioada 01.01.-30.06.2022, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica…

- Numarul turiștilor se menține sub cel din perioada pandemiei la nivelul județului Gorj. Potrivit Direcției de Statistica a Județului Gorj, in luna mai 2022, in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica existente in judet, s-au inregistrat un numar de 6.610 sosiri ale turistilor…

- Pensiuni de sute de mii de euro facute cu fonduri europene, dar folosite drept case de vacanta. Asta au descoperit in tara noastra auditorii, Curtii Europene de Conturi. Romania a facut inclusa intr-o investigatie, care a vizat peste 800 de unitati de cazare din 11 tari, iar concluziile arata ca o parte…

- Cresc tarifele pe litoralul romanesc, pe masura ce se apropie varful de sezon! Pana in acest moment, cei mai multi hotelieri au majorat preturile si cu 30 la suta. Acum, la hotelurile de 3 stele din statiunea Mamaia, preturile pentru o noapte de cazare sunt intre 200 si 300 de lei, iar la hotelurile…

- Exporturile de marfuri produse in judetul Olt au depasit anul trecut 1,7 miliarde de euro, fiind in crestere fata de 2020, pe primele locuri la exporturi fiind produsele obtinute pe platforma industriala Slatina, respectiv cele din metale, cauciuc, materiale plastice si echipamentele electrice, potrivit…

- ”Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in perioada 01.01.-30.04.2022, au insumat 2.488.600 persoane, in crestere cu 33,8% fata de perioada 01.01.-30.04.2021. Din numarul total de sosiri, in perioada 01.01.-30.04.2022, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica…