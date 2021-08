Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor inființate il depașește, in primul semestru din 2021, pe cel al firmelor radiate, potrivit datelor de la Registrul Comerțului. 1. Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a crescut in primul semestru din 2021 cu 62,55% comparativ cu perioada similara a anului…

- Pandemia a facut ravagii in randul firmelor. Unele afaceri s-au inchis din cauza situației cauzate de criza sanitara. Alte firme au fost inchise din lipsa de activitate sau din alte motive.Sute de firme din Dolj au fost șterse din Registrul Comerțului, pe primele cinci luni ale acestui an. Potrivit…

- 874 de mașini electrice au fost inmatriculate in Romania in primul semestru al acestui an, o creștere de 45% fața de perioada similara a anului trecut. Și in UE, vehiculele electrice au inregistrat in avans semnificativ de peste 130%, arata datele publicate, vineri, de Asociația Producatorilor de Automobile…

- Companiile care activeaza pe piata financiara romaneasca au primit de la actionarii straini injectii de capital de peste 5,4 milioane de euro in aprilie si mai, comparativ cu 493.300 euro in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului. Ca…

- Infuziile de capital din strainatate in companiile de asigurari care activeaza in Romania au insumat 1,72 milioane de euro in aprilie, comparativ cu 493.300 euro in aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor publicate de Registrul Comertului. Ca aport la capitalul social, cea mai mare…

- Companiile care activeaza pe piata financiara romaneasca au primit de la actionarii straini injectii de capital de 52,22 milioane de euro in martie, comparativ cu 599.200 euro in aceeasi luna din 2020, potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului. Cea mai mare infuzie de capital a fost…