- Pretul carnii de miel la poarta fermei in acest an este de 14-15 lei pe kilogram, cost similar cu cel din 2019, au declarat,pentru News.ro, crescatorii de oi, care sunt nemultumiti ca preturile furajelor si medicamentelor pentru animale au crescut. Pretul carnii de miel nu se va modifica in preajma…

- “Pesta porcina africana este o pandemie.(...) Este o problema grava care produce anual un deficit de peste 600 de milioane de euro, in conditiile in care noi producem doar 25% din carnea de porc consumata. Din cele 3,6 milioane de locuri de cazare la porc de ingrasat sunt ocupate peste 900.000, restul…

- Prima saptamana binecuvantata a Postului Mare este perioada cu alese valeitati duhovnicesti ce se vrea a fi cu adevarat o cale, un pelerinaj spre tinta finala: omorarea pacatului din noi si invierea nostra sufleteasca. In biserici se savarseste Sfanta Liturghie a Darurilor mai inainte sfintite. Cu aceasta…

- „Avem o zona roșie cu caracter național, cu excepția regiunilor din zona alba”, a anunțat vineri ministrul Sanatații, Roberto Speranza. Printre masurile restrictive prezentate de Speranza se numara aceea ca, in urmatoarele saptamani (15 martie - 6 aprilie), zonele galbene sunt aduse la portocaliu și…

- ​Italia va intra in carantina naționala in weekend-ul in care cuprinde Paștele catolic, 3-5 aprilie, potrivit unui proiect de lege consultat vineri de Reuters și citat de HotNews . Masura este menita sa limiteze raspandirea Covid-19, in contextul in care Italia se confrunta cu o creștere alarmanta numarului…

- Seful DSU, Raed Arafat, a declarat ca, de la mijlocul saptamanii viitoare, focarele vor fi luate in calcul in ceea ce priveste incidenta cazurilor de COVID-19, astfel ca va exista o imagine mai clara a situatiei pandemiei din Romania. ”S-a luat decizia ca incepand cu urmatoarea hotarare de Guvern, vor…