Cresc ratele la creditele în euro. BCE a majorat din nou dobânda Romanii cu credite in euro vor simți, in cel mai scurt timp, o noua crestere a ratelor. Intr-un efort de-a reduce inflatia din zona euro și atenuare a efectelor recesiunii, Banca Centrala Europeana a hotarat sa majoreze, din nou, dobanda de referinta cu jumatate de punct procentual. Situația nu se oprește insa aici, și urmeaza cel puțin o crestere in urmatoarele luni. BCE intentioneaza sa majoreze ratele dobanzilor cu inca 50 puncte de baza in cadrul sedintei sale de politica monetara din luna martie. “Consiliul Guvernatorilor va mentine directia majorarii semnificative a ratei dobanzilor intr-un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana ar urma sa majoreze ratele dobanzilor in zona euro cu 50 de puncte de baza atat in februarie cat si in martie, si va continua procesul in urmatoarele luni, a afirmat joi Klaas Knot, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, intr-un interviu acordat duminica postului de televiziune…

- Banca Centrala Europeana va continua sa majoreze ratele dobanzilor atata timp cat va fi nevoie pentru a reduce inflatia la tinta de 2%, a declarat joi presedintele BCE, Christine Lagarde, conform Mediafax. „Inflatia, din toate punctele de vedere, este mult prea mare", a spus ea. Fii la curent…

- Statisticile arata ca ratele inflației au continuat sa creasca in intreaga lume, in acest an. In Romania, inflația anuala a ajuns in noiembrie 2022 la 16,8%. Romanii se tem cel mai mult de creșterea prețurilor, pentru ca in acest an au avut loc schimbari mari in acest sens. In 2022 s-au inregistrat…

- Banca Nationala a Romaniei a majorat anul acesta dobanda cheie la fiecare sedinta a Consiliului de Administratie, rata dobanzii de politica monetara urcand astfel de la 2%, in ianuarie, la 6,75%, in noiembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Romanii care au credite la banci vor primi o lovitura grea, la inceputul anului 2023. Dobanda calculata conform indicelui IRCC va crește de la 4% la 5,7%, ceea ce va conduce la o creștere a creditelor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ultimele date privind inflația din Statele Unite, care au fost mai bune decat se așteptau analiștii și au aratat o incetinire a creșterii prețurilor, au sporit speranțele investitorilor ca ciclul de creștere a dobanzilor de catre Rezerva Federala este aproape de final. Fed a trecut insa la o viteza…

- Președintele Klaus Iohannis a cerut romanilor și instituțiilor sa nu boicoteze bancile și firmele austriece din Romania. De partea cealalta, liderul PSD, Marcel Ciolacu, susține ca romanii au dreptul sa boicoteze deciziile Austriei și sa sancționeze ”umilința la care a fost supusa Romania”. Fii…

- Incepand din luna iulie, BCE a majorat dobanzile cu 2 puncte procentuale, o masura fara precedent, pentru a combate inflatia, si a declarat ca va inaspri si mai mult politica monetara prin cresterea ratelor dobanzilor si reducerea activelor sale, de 5.000 de miliarde de euro). ”Ne asteptam sa crestem…