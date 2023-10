Cresc din nou ratele românior. Suma lunară de plată pentru un credit s-a majorat simţitor Ratele la banci le dau mari batai de cap romanilor, carora le este tot mai greu sa se orienteze in peisajul financiar atat de impredictibil care a guvernat domeniul creditarii dupa pandemie. IRCC s-a apropiat de ROBOR Daca anul trecut cei care aveau credite a caror dobanda era calculata conform IRCC erau clar avantajati fata de cei legati de ROBOR, intre timp situatia din piata s-a echilibrat, ROBOR-ul a inceput sa scada iar IRCC-ul sa creasca, iar acum diferentele sunt neglijabile. Cert este ca, la fiecare trei luni, aproximativ 450.000 de romani, cati au credite la banci legate de indicele IRCC,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

