- Thailanda a interzis utilizarea cremelor de protectie solara ce contin substante chimice. Produsele ar fi daunatoare pentru recifurile de corali și pentru viața subacvatica, susțin specialiștii marini. Turiștii care viziteaza țara, considerata a avea printre cele mai spectaculoase plaje tropicale din…

- Politisti de Frontia de la Calafat și angaați ai Garzii de Mediu Dolj au descoperit aproape 2.000 de tone deseuri ilegale. Materiale plastice si reziduuri metalice contaminate cu substante periculoase si cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante toxice au fost oprite la Calafat Deseurile…

- Compania a facut anuntul in cursul acestei saptamani, dupa ce a desfasurat o serie de teste proprii. Produsele retrase de pe piata sunt aproximativ 10, conform unui comunicat al companiei. Dupa ce a descoperit benzen in 78 de solutii de protectie solara, laboratorul Valisure a transmis o petitie Administratiei…

- Masca de protectie nu va mai fi obligatorie in exterior incepand din 26 iunie in Spania. Premierul Pedro Sanchez a anunțat ca situația epidemiei de coronavirus este „in neta ameliorare”. “Acest weekend va fi ultimul cu masti in exterior, pentru ca, din 26 iunie, nu vom mai purta masca in spatiile publice”, …

- Este mai important sa avem o piele mai sanatoasa decat una bronzata o luna, doua. De aceasta parere este dr. Dana Bratu, medic specialist dermatolog, care subliniaza cat de important e sa nu abuzam de „beneficiile” soarelui. Medicul subliniaza ca soarele de munte prinde mai repede, nu se resimite caldura…

- Ambasadorul Ucrainei in Thailanda, Andrii Beshta, a fost gasit decedat in camera unui complex hotelier din Koh Lipe, o insula din sudul țarii. Acesta se afla in vacanța cu fiul sau. Moartea sa este suspecta. Momentan nu a fost stabilita cauza exacta a decesului. Conform AFP și Agerpres, Andrii Beshta…