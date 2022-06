Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatea Rusiei de a-si achita datoriile este in centrul atentiei, deoarece tara se confrunta cu perspectiva unui default suveran dupa ce capitalele occidentale au impus sanctiuni ample in urma a ceea ce Moscova numeste o ”operatiune speciala” in Ucraina, care a inceput pe 24 februarie. Sberbank,…

- "The Rock", cel mai mare diamant alb scos vreodata la licitatie, care are 228,31 de carate, a fost vandut joi cu 17,8 milioane de euro, o suma mai mica decat estimarile specialistilor si care este departe de recordul de pret stabilit in aceasta categorie. Comisarul licitatiei, Rahul Kadakia, directorul…

- HotNews a discutat cu oameni apropiați dosarului firmei care a țepuit OTP Bank cu peste 70 de milioane de lei, pentru a afla cum a fost posibil ca sofisticata inginerie financiara sa se produca sub ochii banci, dar și ai autoritaților.

- Ucraina are capacitati insuficiente de stocare chiar si pentru recolta redusa de cereale din 2022, a avertizat marti un oficial din cadrul Programului Alimentar Mondial (World Food Programme – WFP), intr-un moment in care tara vecina are dificultati in a-si exporta stocurile existente de cereale din…

- Cercetatorul Costel Vinatoru, directorul Bancii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzau, anunța ca se pregatește sa omologheze cel de-al treilea soi de usturoi romanesc, Basarab, dupa Benone și Ramniceanu. Aceasta specie se remarca prin potențialul mare de producție, capațani de 50-70 grame compuse…

- Instanta a spus ca Ivanisvili si familia trebuie sa primeasca aceste despagubiri ca urmare a unei fraude de lunga durata comise de un fost consilier al Credit Suisse, Pascale Lescaudron. Credit Suisse a declarat ca filiala sa de asigurari de viata, care este in curs de lichidare, intentioneaza sa ”urmareasca…

- Regia Autonoma Aeroportul Iasi a batut palma ieri cu o banca romaneasca pentru un credit de 80 de milioane de lei. Suma reprezinta cofinantarea aerogarii in proiectul pe fonduri europene de construire a terminalului de pasageri T4. "Multumim EximBank, pentru aprobarea, astazi (ieri, n.r.), in Consiliul…

- Nu se gasesc constructori pentru extinderea portului Calafat. Porturile dunarene de la Calafat si Corabia ar trebui sa intre intr-un amplu proces de modernizare, in cadrul a doua proiecte europene finantate prin Programul Operational Infrastructura Mare – POIM. Suma cumulata a celor doua investitii…