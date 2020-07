Consiliul Local Municipal Buzau a aprobat contractarea unui imprumut rambursabil, de aproape 10 milioane de euro, destinați unor investiții in municipiu. Printre acestea se numara extinderea Bazarului, realizarea unor surse termice independente pentru unitațile școlare precum și punerea in valoare a Canalului Iazul Morilor. De asemenea, societetea de transport in comun Trans Bus Buzau a initiat o licitație pentru alte achiziționarea de 20 de autobuze hibrid, destinate sa inlocuiasca autobuzele BMC turcești, deja foarte vechi. Contractarea creditului a fost aprobata in sedinta din iulie a Consiliului…