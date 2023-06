Stiri pe aceeasi tema

- ADDA și Radu Bucalae, spectacol la superlativ pe scena din finala Te cunosc de undeva! sezonul 19. Cei doi concurenți s-au transformat in Harry Styles și au interpretat piesa „As It Was”. Jurații au fost impresionați de prestația lor.

- CRBL și Radu Țibulca au adus un moment de originalitate in Finala Te cunosc de undeva! sezonul 19. Cei doi concurenți s-au transformat in Eminem și au schimbat cateva versuri, surprinzandu-i pe toți cei din platou.

- A inceput numaratoarea inversa pentru gala care trage cortina peste sezonul 19 Te cunosc de undeva! Finaliștii transforming show-ului și-au doborat noi recorduri personale, dar și colegii lor care nu s-au calificat in ultima lupta pentru trofeul mult ravn

- Concurenții de la Te cunosc de undeva! sezonul 19 au pregatit momente foarte bune pe scena emisiunii, iar jurații i-au recompensat cu diverse calificative, in ediția de sambata seara, 17 iunie.A fost o ediție plina de momente de senzație pe scena de la Te cunosc de undeva!, in ediția din 17 iunie 2023.…

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au primit numai laude din partea juraților, dupa ce s-au transformat in Marylin Monroe. Provocarea cea mai mare a fost pentru artist, asta pentru ca a trebuit sa intre cat mai bine in pielea personajului.

- In ediția din aceasta seara, CRBL și Radu Țibulca s-au transformat in Skizzo Skillz și Corina și au interpretat piesa „Fete din Balcani”. Cei doi au surprins pe toata lumea cu interpretarea piesei. Cum au comentat jurații momentul.

- In aceasta seara, in ediția cu numarul cinci a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 19, CRBL și Radu Țibulca au reușit sa impresioneze juriul cu prestația lor și sa fie laudați de Cristi Iacob, Miahi Petre și Andreea Balan.

- In ediția din aceasta seara, 8 aprilie 2023, Damian Draghici și partenera lui, Cristina Stroe, s-au transformat in Sofia Vicoveanca și au cantat "Haida roata mai flacai". Jurații au fost incantați de momentul celor doi și s-au ridicat in picioare pentru a-i aplauda. Iata cum au reacționat!