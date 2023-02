CRÂNGURILE: Trei minori se plimbau cu o mașină furată. Cel mai mic conducea… La data de 25 februarie a.c.,in jurul orei 20:55, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au oprit pentru control, pe DJ702A, in localitatea Voia, un autoturism. La volanul autoturismului, polițiștii au identificat un minor de 12 ani, din localitate, iar, ca pasageri in autovehicul au fost identificați alți doi minori de 13 și 14 ani. In cauza, polițiștii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere și furt in scop de folosința, fiind efectuate cercetari pentru stabilirea cu exactitate a tuturor imprejurarilor. Post-ul… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

