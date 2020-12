Craiovenii, la alegerile parlamentare: „Votăm pentru mai bine“ (VIDEO) Craiovenii, la alegerile parlamentare. Mentalitatea craiovenilor nu s-a schimbat de la alegerile locale din 27 septembrie. Și la votul de ieri pentru alegerea parlamentarilor de Dolj din urmatorii patru ani motivul prezenței la urne a fost același: sa fie mai bine. Nimeni nu a știut sa spuna și ce inseamna „mai bine“ sau ce anume vor sa schimbe prin acest vot. 208.431 de persoane (un procent de 36,82%) s-au prezentat la urne in județul Dolj, la alegerile parlamentare de ieri. Asta dintr-un total de 565.981 de doljeni, cați erau inscriși pe listele permanente. 181.677 dintre votanți au fost de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

