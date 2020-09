Craiovenii din zonele unitare au liber la debranşare Sute de craioveni au renuntat si in acest an la sistemul centralizat de incalzire. Termo, furnizorul de caldura a mai pierdut pana in acest moment 900 de abonati. In fapt, chiar operatorul local s-a aratat mult mai indulgent cu proprietarii care au solicitat debransarea. Au primit acceptul de a se debransa inclusiv locatarii din zonele unitare. Craiovenii s-au debransat si in acesta an in numar mare de la sistemul centralizat de incalzire. 900 de proprietari care primeau pana anul trecut caldura din sistemul centralizat de incalzire al orasului au optat pentru o alta sursa. Termo a facut rabat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se inmultesc numarul mastilor chirurgicale neconforme. Asociatia pentru protectia consumatorilor InfoCons, presedinte Sorin Mierlea, spune ca a fost emisa a 14-a atentionare prin Sistemul european de alerta rapida in acest sens. Astfel, numarul tipurilor de masti de protectie neconforme a ajuns la 106.…

- Regia Autonoma Municipala Buzau a trimis primele 2.000 notificari catre buzoienii ce urmeaza sa fie lasati fara apa calda si caldura incepand cu 1 octombrie 2020. In total, sunt aproape 3.100 de apartamente ce urmeaza sa fie debransate.

- Asociatia pentru Implicare Sociala, Educatie si Cultura, prin proiectul „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justitie pentru toti”, va pune la dispozitie informatiile necesare in vederea protejarii drepturilor si libertatilor fundamentale.

- Reprezentantii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) al municipiului Vaslui au decis ca locurile de joaca pentru copii, zonele de fitness in aer liber si terenurile de sport aferente unitatilor de invatamant vor ramane inchise, cu toate ca, anterior deciziei, autoritatile locale au afirmat…

- ANM a emis inca un cod de canicula, astfel ca temperaturile resimțite vor ajunge pana la 40 de grade Celsius. De caldura sufocanta vor avea parte locuitorii din Capitala și din alte 22 de județe.

- Alexandru Rafila atrage atenția ca daca nu se poate menține o distanța de 1,5 metri intre persoane, atunci masca este necesara și in aer liber.„In general zonele turistice sunt niște surse posibile pentru raspandirea infecției, mai ales daca se desfașoara un turism mai puțin organizat. Acolo…

- Abia iesiti din izolarea la domiciliu, numerosi europeni s-au confruntat marti cu un val de caldura care traverseaza "batranul continent" din Spania si pana in Suedia, cu temperaturi care oscileaza uneori in jurul pragului de 40 de grade Celsius, informeaza AFP. Fantanile arteziene i-au…

- Termo, furnizorul de caldura al Craiovei, mai are de recuperat un sfert din ce a facturat in sezonul rece. Beneficiarii cu precadere, asociațiile de proprietari, au platit 85% din valoarea energiei facturate. Asta in condițiile in care, din aceasta primavara, operatorul local a platit in avans catre…