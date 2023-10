Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Carțu (67 de ani), ex-președinte la Universitatea Craiova, și Gica Craioveanu (55), directorul de imagine al clubului, il vad pe Cristiano Bergodi (58), actualul „principal” de la Rapid, antrenorul ideal pentru echipa din Banie. Universitatea Craiova este pregatita in prezent de Corneliu Papura,…

- Antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, Corneliu Papura (50 de ani) nu se baza la meciul cu CS Tunari, din prima faza a grupelor Cupei Romaniei Betano, pe mai mulți jucatori de baza, printre care Andrei Ivan (26 de ani), Alexandru Mitrița (28), Nicușor Bancu (31) și Marian Danciu (21). CS…

- Desi Laurentiu Reghecampf a parasit Universitatea Craiova, iar locul sau a fost luat de Corneliu Papura, clubul din Banie nu a anuntat inca nimic oficial, atat legat de despartirea de Reghe, cat si de instalarea antrenorului. Motivul este, se pare, unul birocratic. Comisia Tehnica a FRF trebuie sa aprobe…

- Mijlocașul ofensiv al Universitații Craiova, Ștefan Baiaram, rateaza și meciul cu U Cluj, de sambata. Nu e complet refacut nici acum de pe urma unei leziuni musculare suferite la inceputul lunii, la naționala U21, deși parea inițial o problema minora. Pentru el este deja a treia problema de sanatate…

- Gica Craioveanu (55 de ani) a fost pe teren la ultimul titlu al Universitații Craiova, dar și intr-o victorie cu Israel, 2-0, in 1996, cand fostul internațional a și marcat. Știe cum poate triumfa Romania, dar și cand se poate rupe „blestemul” oltenilor Romania - Israel se joaca AZI, de la 21:45 (liveTEXT…

- Universitatea Craiova sufera și in acest sezon la capitolul ”implicare”. Cifrele o confirma. In cinci dintre cele 7 meciuri susținute in SuperLiga, juveții nu și-au caștigat nici macar jumatate dintre duelurile susținute. Principalul etalon: Jovan Markovic. Prestația din meciul cu Farul (0-2) readuce…

- Laurențiu Reghecampf (47 de ani), antrenorul Universitații Craiova, a prefațat meciul cu Hermannstadt din etapa a patra din SuperLiga. Universitatea Craiova - Hermannstadt are vineri, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Antrenorul…

- Sorin Carțu (67 de ani), președinte la Universitatea Craiova, nu i-a menajat pe Andrei Ivan și Alexandru Ișfan, autorii unor mari ratari in meciul cu CFR Cluj de duminica seara, scor 1-1. La primul meci dupa schimbarea de antrenor, Laurențiu Reghecampf in locul lui Eugen Neagoe, alb-albaștrii au remizat…