Crabii albaștri au migrat în Europa Daca pana acum, despre crabii albaștri, noi, europenii, știam ca sunt specii caracteristice Oceanului Atlantic și, deci, Americii, Canadei, Argentinei, in acest moment nu mai e valabil ce știam. Caci, crabii albaștri au fost vazuți in ultimele zile in Italia, dar și in alte parți de Europa. De exemplu, la „Palude di Torre Flavia”, la nord de Ladispoli, deși parea ca sunt vreo doua, trei exemplare, s-a dovedit a fi o adevarata invazie de crabi albaștri. Nu-i vorba, ei sunt și frumoși, și comestibili. Unii zic chiar ca sunt excelenți dupa ce sunt gatiți. Doar ca, ei nu aparțin ecosistemului din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

