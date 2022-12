O cofetarie din Barlad a ieșit pe piața, in acest an, cu o oferta cu totul speciala pentru romanii cu dare de mana: cozonacul la 220 lei, care poate fi platit și in rate de oamenii de rand. Cozonacul are o greutate de trei kilograme, prețul pe kilogram fiind de 73 de lei. Pentru cei nu-și permit sa plateasca deodata așa mult pe un cozonac, dar și-l doresc cu orice preț pe masa de sarbatori, exista și varianta plații in rate: 18,33 lei pe luna vreme de un an. Daca v-am facut curioși, inca mai puteți gasi produsul la eMAG. Iar la așa preț, cozonacul vine singur acasa prin curier. The post Cozonacul…