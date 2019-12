Cozi de aproximativ zece kilometri la PTF Giurgiu-Ruse; TIR-urile aşteaptă câte 70 de minute TIR-urile care asteapta la iesirea din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, formeaza cozi de aproximativ zece kilometri pe prima banda de mers a DN 5, timpul de asteptare pentru camioanele care ajung in zona de control fiind de 70 de minute.



Potrivit Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Giurgiu, timpul de asteptare este mare deoarece "CNAIR schimba tonetele de control, cantarire si taxare".



