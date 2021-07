Covid: O femeie de 90 de ani a murit infectată cu două variante ale coronavirusului Cercetatorii de la spitalul Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis din Aalst, Belgia, au raportat cazul fara precedent al unei femei de 90 de ani, care a murit in martie, din cauza Covid-19, dupa ce a fost infectata simultan cu doua variante diferite, Alpha britanica si Beta sud-africana. “Acesta este unul dintre primele cazuri documentate de co-infectie cu doua variante […] The post Covid: O femeie de 90 de ani a murit infectata cu doua variante ale coronavirusului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Cercetatorii de la spitalul Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (OLVZ) din Aalst (Belgia) au raportat cazul fara precedent al unei femei de 90 de ani care a murit in martie din Covid-19, dupa ce a fost infectata simultan cu doua variante diferite, Alpha (britanica) si Beta (sud-africana), un fenomen probabil…

- Pacienta, care nu avea antecedente medicale speciale si nu era vaccinata, a fost internata in spital in martie 2021, dupa o serie de probleme.Testata pozitiv pentru Covid-19 la internare, a prezentat initial un nivel bun de saturatie cu oxigen si nu prezenta probleme respiratorii, conform ECCMID. Cu…

