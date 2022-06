Covid-19: Vitamina D reduce riscul formelor grave. Soluția? Zilnic, cel puțin 30 de minute de ”Soare” Un nou studiu realizat la Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Angers (Franța) confirma ca suplimentarea vitaminei D reduce riscul formelor grave de Covid-19 mai ales in cazul persoanelor in varsta. In cursul lunii ianuarie anul trecut, 73 de experți (medici nefrologi, geriatri, reumatologi, endocrinologi, generaliști …) și mai multe societați din aceste domenii au cerut suplimentarea vitaminei D la nivel populației franceze cu un scop bine definit: reducerea riscului formelor grave de Covid-19. De fapt, studiul experților de la CHU Angers confirma alte studii, cum ar fi cel publicat in revista… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus revine?! Este intrebarea pe care toata lumea și-o pune, dupa ce, recent, s-a inregistrat o creștere a cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Franța. Toți au crezut ca pandemia de SARS-CoV-2 a trecut, insa iata ca situația este pe cale sa se schimbe. Iata cate cazuri s-au…

- Europa respira liniștita pentru ca pe frontul Covid nu e nimic nou. Dar chiar daca s-a renunțat la masurile de protecție, asta nu inseamna ca SARS-COV-2 și-a epuizat variantele. Deja subvariantele Omicron creeaza valuri noi de contaminari in ultimele saptamani in Africa australa și Statele Unite, iar…

- Specialiștii francezi semnaleaza explozia cazurilor de obezitate pediatrica, fenomen pe care aceștia il pun pe seama pandemiei de Covid-19. Un studiu realizat la Val-de-Marne arata ca izolarile succesive din perioada pandemiei au avut consecințe asupra greutații corporale a copiilor. Daca in 2019 aceasta…

- O companie aeriana a anulat aproape 60 de zboruri din Marea Britanie in acest inceput de saptamana pe fondul imbolnavirii angajaților. Peste 50 de zboruri operate de o alta companie au fost anulate astazi – tot din acealși motiv. Clienții afectați iși vor putea rezerva zboruri alternative, pot primi…

- Dr. Simin Florescu transmite ca pericolul Covid-19 nu a trecut, pentru ca in spital vin in continuare cazuri grave și pentru ca vor aparea noi tulpini. ”Pericolul inca nu a trecut de tot. Noi vedem in spital, in continuare, cazuri grave – mai putine, dar grave. Lucrurile inca nu s-au finalizat. Sa speram…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, ca in Romania "asistam la un adevarat carnagiu pe sosele", ceea ce plaseaza tara noastra "pe un loc deloc onorabil" in ierarhia tarilor europene, cu un numar ridicat de decese ca urmare a producerii de accidente rutiere.

- Prim-ministrul francez Jean Castex a anuntat, intr-un interviu acordat pentru cotidianul Le Parisien, ca a patra doza a unor vaccinuri anti-COVID-19 va putea fi administrata „persoanelor de peste 80 de ani care au primit doza booster cu cel putin trei luni in urma”, in urma unei usoare recrudescente…

- Secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Mathias Cormann, a apreciat luni drept legitima majorarea, provizorie, a taxelor pentru companiile energetice pentru a finanta masurile de sprijinire a consumatorilor, loviti din plin de cresterea preturilor, care s-a…