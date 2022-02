Covid-19. Un gigant american schimbă regulile. Angajații își pot scoate măștile la muncă Angajații Amazon vaccinați impotriva Covid-19 iși pot scoate maștile la locul de munca, incepand de vineri, 11 februarie, a precizat compania intr-o nota interna. Schimbarea politicii se aplica tuturor lucratorilor, in cladirile de birouri, facilitațile de operare și in alte locuri. Maștile de protecție raman necesare pentru oricine intra in unitați și care nu este […] The post Covid-19. Un gigant american schimba regulile. Angajații iși pot scoate maștile la munca first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

