Covid-19 și intimidarea instanțelor Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Reuniți la Berlin in cadrul unei dezbateri dedicate sistemului judiciar din Republica Federala, experți in drept au aratat ca pandemia polarizeaza puternic nu doar sistemul judiciar, ci și profesia de avocat. In timp ce presa elogia rolul Curții Constituționale cu ocazia celei de-a 70-a aniversari a celei mai inalte instanțe din […] The post Covid-19 și intimidarea instanțelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

