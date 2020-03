Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Statele Unite au raportat marti primul deces al unui minor asociat noului tip de coronavirus, in apropiere de Los Angeles, informeaza AFP. Autoritatile sanitare din regiunea Los Angeles au anuntat intr-un comunicat trei noi decese cauzate de COVID-19, printre care cel al „unui tanar…

- Autoritațile din California au cerut tinerilor sa urmeze masurile de siguranța împotriva noului coronavirus, dupa moartea unei adolescente în apropiere de Los Angeles, potrivit AFP.Oficialii de sanatate din Los Angeles au anunțat trei noi morți de coronavirus, inclusiv „un…

- Autoritațile au anunțat moartea, astazi, a celui de al doilea pacient infectat cu COVID 19. In varsta de 74 de ani era internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes – București, transferat de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, avand o boala cronica preexistenta…

- China nu a raportat, joi, nicio infecție locala. Este prima data de cand a inceput criza coronavirusului, in urma cu trei luni, scrie publicația New York Times, citata de Mediafax. Toate cazurile nou diagnosticate sunt ale unor persoane care au venit din Japonia. Pe masura ce guvernele din Italia, Statele…

- Citand surse din anturajul cantarețului, revista ”People” a dezvaluit ca Justin Bieber și Hailey Baldwin, soția lui, au plecat in Canada, țara natala a artistului. Cuplul a fugit din calea coronavirusului și a parasit domeniul pe care il are in Los Angeles, SUA, pentru locuința din Canada, dintr-o zona…

- Un purtator de cuvânt al ministerului chinez al Afacerilor externe a lasat sa se înțeleaga, pe Twitter, ca noul coronavirus, aparut în China, ar fi putut fi introdus în țara de armata americana, scrie AFP. Zhao Lijian a evocat aceasta ipoteza joi seara, reluând…

- Coronavirus 2020. Autoritatile din Statele Unite ale Americii incearca sa inteleaga cum un cetatean s-a infectat cu virusul Covid-19, desi nu a calatorit in zone afectate si nici n-a intrat in contact cu o alta persoana contaminata.

- Masurile draconice luate de China împotriva noului coronavirus provoaca grave penurii alimentare în regiunea Xinjiang, majoritar musulmana, a acuzat miercuri o organizație care apara drepturile uigurilor, potrivit AFP.Uighur Human Rights Project, o asociație cu sediul la Washington,…