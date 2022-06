Covid-19: Primele rezultate promițătoare ale unui vaccin sub formă de spray nazal, realizat în Germania Cercetatorii germani au pus la punct un nou vaccin anti-Covid viu atenuat, considerat mai eficient comparativ cu vaccinurile existente. Primele rezultate pe animale sunt concludente, ele urmand a fi confirmate de primele teste clinice pe oameni, transmite Science et Avenir. O mare parte a populației europene este vaccinata contra Covid-19, dar epidemia inca este activa și virusul continua sa gaseasca noi gazde. Deci chiar trei doze cu actualele vaccinuri contra Covid par sa nu fie suficiente. Totuși, de ce? Science et Avenir susține ca vaccinurile contra Covid disponibile pana acum– vaccinurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat de cercetatorii sud-africani, prezentat de The Jurusalem Post, arata cum pot subvariantele BA.4 și BA.5 ale variantei coronavirusului Omicron sa declanșeze un nou val de infecție Covid-19. Cele doua subvariante ale Omicron pot ”ocoli” suficient anticorpii dobandiți printr-o infecție…

- Un studiu american semnaleaza apariția de ocluzii la nivelul ochilor unor pacienți ce au fost afectați de Covid-19. Dureri de cap, febra, tulburari gastro-intestinale… sunt simptome asociate clar cu Covid-19. Dar pe masura ce trece timpul se adauga și alte simptome. Recent, cercetatorii americani au…

- Romanii care vor dori sa se vaccineze impotriva COVID-19 vor putea sa faca acest lucru doar in cabinetele de asistenta medicala primara (medicii de familie), incepand cu 1 iulie 2022, potrivit unui anunt al Ministerului Sanatatii. Campania de vaccinare impotriva COVID a inceput in 27 decembrie 2020,…

- Dupa peste doi ani de cand s-a declanșat pandemia de Covid-19, apar noi informații privitoare la cauzele formelor grave ale acestei boli. Un vast studiu, in care au fost incluși 343.850 de britanici, a ajuns la concluzia ca modul de viața și factorii socio-economici maresc riscul de Covid-19 in forme…

- Germania vrea sa scurteze perioada de izolare pentru cei care se infecteaza cu SARS-CoV-2. Propunerea a fost facuta de catre Ministerul Sanatatii de la Berlin. Decizia vine in contextul in care numarul celor care se izoleaza din cauza infectiei a ajuns la patru milioane, noteaza Reuters. Persoanele…

- V. Stoica O nota de informare privind vaccinurile impotriva Covid 19 achiziționate de catre Romania arata dimensiunea obligațiilor pe care le are statul roman in aceasta privința! Conform documentului prezentat in ședința de guvern de miercuri, 30 martie, in anii 2020 și 2021, Romania a contractat de…

- Germania a emis o „avertizare timpurie” cu privire la o posibila penurie de gaze naturale, dupa ce Rusia a declarat ca vrea sa fie platita in ruble pentru energie și a amenințat ca va intrerupe aprovizionarea, daca cererea nu este satisfacuta, scrie CNN. Ministrul german al economiei, Robert Habeck,…

- Bariera hemato-encefalica protejeaza creierul și il izoleaza de circulația sanguina generala. Aceasta bariera impiedica intrarea moleculelor toxice in sistemul nervos central, dar și unele remedii care ar putea fi utile in tratamentul bolilor neurologice. O echipa de cercetatori se pare ca a gasit o…