- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Deva a iesit, luni, din carantina, urmand ca atat pacientii depistati pozitiv, cat si cei suspecti de infectia cu virusul COVID-19 sa fie internati si tratati de personalul medical al unitatii sanitare. „Odata cu iesirea din carantina a SJU Deva, se vor degreva celelalte…

- Sefele principalelor institutii care coordoneaza actiunile de combatere a pandemiei COVID-19 din Timis au intrat in conflict deschis, ajungandu-se pana acolo incat sefa DSP sa o acuze pe prefecta judetului ca a girat intrarea ilegala in carantina a unei maternitati si ca minte.

- Numarul persoanelor infectate și al deceselor provocate de noul coronavirus crește zilnic in Romania, dar odata cu el se marește și numarul celor care s-au vindecat de Covid-19. Una dintre intrebarile care sta pe buzele celor care s-au vindecat este daca este sau nu posibil sa ramai cu sechele dupa…

- Banii pentru pensii si prestatiile sociale sunt planificati in buget si incercam sa ajunga la beneficiari chiar mai devreme, a declarat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta...

- Mediul de business din Romania acuza din plin socul provocat de epidemia Coronavirus, printre cele mai afectate domenii regasindu-se turismul, HoReCa si transportul. Un set de 21 de masuri care sa atenueze...

- “Sibiul este un oraș turistic, a carui economie locala depinde in buna masura de sectorul industriei HoReCa. Am decis cateva masuri care sa reduca de pe acum impactul economic negativ pe care il cauzeaza in acest sector criza generata de epidemia COVID-19 și voi solicita aprobarea Consiliului Local…

- Centrul de Control si Prevenire a Bolilor din China a publicat un studiu care analizeaza peste 70.000 de cazuri de infectii cu Covid-19, incluzand cazurile confirmate, suspecte si asimptomatice, incepand cu 11 februarie. Panica este NEJUSTIFICATA, in aceasta situație. Aceasta nu inseamna ca situațiile…

