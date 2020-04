Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce starea premierului britanic, Boris Johnson, se imbunatațește in terapia intensiva, incercand sa se refaca dupa infectarea cu SARS-CoV-2, situația pentru mulți alți britanici ramane grava. Regatul Unit a inregistrat, joi, cea mai neagra zi de la inceperea epidemiei, scrie Aljazeera.com. Totalul…

- Marea Britanie nu-si va inlatura probabil restrictiile de izolare inainte de sfarsitul lunii mai, a declarat, sambata, un consilier guvernamental, potrivit caruia trebuie mai intai sa incetineasca ritmul de propagare al epidemiei de coronavirus și sa fie pus la punct un sistem de testare intensa, noteaza…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 3 decese din cauza COVID-19, printre acestea numaraandu-se și o femeie de 73 de ani din Suceava. Deces 66 Femeie, 73 de ani, jud. Suceava. S-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, probe care au fost testate la INCDMM Cantacuzino.…

- In Marea Britanie, premierul Boris Johnson a decis sa trimita o scrisoare la fiecare gospodarie din Regatul Unit, in care detaliaza masurile pe care le-a luat si furnizeaza informatii medicale si privitoare la parasitul locuintei. „Guvernul va face orice e nevoie ca sa te ajute sa te descurci si sa…

- Au fost inregistrate inca 4 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus. Romania a ajuns la un numar de 34 decese. 31. Barbat, 65 ani, jud. Arad, internat in Spitalul Județean Arad, transferat in data de 22.03.2020 in secția, iar in data de 25.03.2020 transferat la Spitalul de Boli Infecțioase…

- Pana in prezent, in Marea Britanie, au murit din cauza noului coronavirus 759 de persoane, iar in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 181 de decese. 759 de persoane au murit pana la aceasta ora, in Marea Britanie, din cauza noului coronavirus iar, per total, au fost diagnosticate peste…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in Marea Britanie a crescut cu 181 (31%) intr-o zi, la 759, au anuntat vineri autoritatile sanitare britanice, relateaza Reuters. Marea Britanie este a sasea cea mai afectata tara ca numar de morti – dupa Italia, Spania, China, Franta si Statele Unite, potrivit…

- Autoritațile au anunțat duminica dimineața primul deces din cauza noului coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba despre un pacient care suferea și de cancer și care se intorsese din Franța in 6 martie. Bilanțul infectarilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 433, raportarea oficiala de duminica…