- Alte 1442 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Din numarul total de cazuri, 9 cazuri sunt de import (Spania-2, Romania-2, Ucraina-1, Italia-1, Elveția-1,Federația Rusa-1, Egipt-1).

- Dintre cele 195 cazuri noi de infectare cu Covid-19, inregistrate astazi in Republica Moldova, 106 sunt in municipiul Chișinau, potrivit datelor prezentate de Ministerul Sanatații. Cum sunt repartizate cazurile in dependența de teritoriile administrative și care sunt cele mai afectate raioane vedeți…

- Dintre cele 542 cazuri noi de infectare cu Covid-19, inregistrate astazi in Republica Moldova, 140 sunt in municipiul Chișinau, potrivit datelore prezentate de Ministerul Sanatații. Un numar mare de persoane diagnosticate cu noul virus se atesta și in regiunea transnistreana - 112. Cum sunt repartizate…

- CHIȘINAU, 4 sept - Sputnik. Alte 534 de cazuri de infectare cu noul tip de coronavirus au fost inregistrate astazi in Republica Moldova. Informația a fost prezentata printr-un comunicat de presa de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Știrea se actualizeaza... Fii la…

- Regiunea transnistreana este cea mai afectata zona de pandemia de COVID-19, dupa Chișinau. Asta afirma șeful Agenției Naționale pentru Sanatate Publica (ANSP), Nicolae Furtuna, care suține ca daca anterior in stinga Nistrului era inregistrate zilnic, cel mult, pina la 10 cazuri, in ultimele zile, in…

- Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Sanatații din Republica Moldova, in ultimele 24 de ore a fost inregistrat un nou record negativ de imbolnaviri cu coronavirus, informeaza presa de peste Prut.Conform jurnal.md și deschide.md, s-au inregistrat 632 de cazuri noi de infectare cu COVID-19…

- Alte 220 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, anunța Ministerul Sanatații. Astfel, bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 36.920.