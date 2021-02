COVID-19 - Danemarca va relaxa unele restricţii începând de săptămâna viitoare Guvernul danez a anuntat miercuri ca incepand de saptamana viitoare se vor putea redeschide centrele comerciale in intreaga tara si va fi reluat invatamantul cu prezenta fizica in mod partial in scolile cu mai mica incidenta a coronavirusului, relateaza EFE potrovit Agerpres. Magazinele cu o suprafata de sub 5.000 de metri patrati isi vor putea redeschide portile, dar cu restrictii privind numarul de clienti si vor fi permise activitatile sportive si asociative in exterior, dar cu maximum 25 de persoane. Institutiile culturale de exterior vor putea functiona din nou, dar va fi solicitat la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

