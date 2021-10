Covid-19: Carența de seleniu și zinc mărește riscul formelor grave de boală Aproape toți pacienții spitalizați pentru Covid-19 care au facut forme grave sau au decedat prezentau o grava carența de seleniu și zinc in sange, la internare, semnaleaza un studiu publicat de ”7sur7”, realizat de un colectiv de cercetatori belgieni. In cadrul acestui studiu, efectuat la Universitatea Grand, au fost analizate probe de sange prelevate de la 138 de bolnavi. Noi am dorit sa verificam nivelul anumitor nutrienți din sangele pacienților. Știam, datorita studiilor anterioare, ca persoanele care prezinta carențe ale unor nutrienți sunt mult mai expuse la forme grave de infecții virale.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

