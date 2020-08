Covid-19: Bolnavii asimptomatici sau cu simptome ușoare ar putea beneficia de o imunitate legată de limfocitele T (studii) Ar putea fi unii oameni protejați impotriva Covid-19 in ciuda unui test serologic negativ sau fara sa fi contactat niciodata boala? O imunitate inca puțin ințeleasa, bazata pe alte mecanisme decat anticorpii, ar putea sa franeze epidemia, spera cercetatorii, chiar daca deocamdata nu este vorba decat de teorie, scrie AFP, citata de Hotnews. “Oricare ar […] The post Covid-19: Bolnavii asimptomatici sau cu simptome ușoare ar putea beneficia de o imunitate legata de limfocitele T (studii) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

