Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat utilizarea in caz de urgența in Uniunea Europeana a pastilei anti-COVID de la Pfizer, care nu a primit inca autorizație completa de introducere pe piața, relateaza AFP, citeaza hotnews.ro.

- Tratamentul cu Xevudy (sotrovimab), a fost aprobat de Agenția de Reglementare a Medicamentelor și a Produselor de Sanatate (MHRA), dupa ce s-a dovedit a fi sigur și eficient în reducerea riscului de spitalizare și de deces la persoanele cu COVID ușor pâna la moderat, potrivit MHRA. Este…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a anunțat ca utilizarea in regim de urgenta in Uniunea Europeana a pastilei anti-COVID-19 produsa de Merck a fost aprobata. Tratamentul nu are inca autorizatie completa. Medicamentul nu este in prezent autorizat in UE, dar poate fi utilizat pentru a trata adultii…

- Aprobare pentru utilizarea in regim de urgenta a pastilei anti COVID produsa de compania farmaceutica MerckAgentia Europeana pentru Medicamente a anuntat vineri, 19 noiembrie, ca a aprobat utilizarea in regim de urgenta in Uniunea Europeana a pastilei anti COVID 19 produsa de grupul farmaceutic Merck,…

- Moderna a declarat marți ca a solicitat Agenției Europene pentru Medicamente utilizarea unei doze de 50 de micrograme de vaccin la copii, jumatate din doza folosita in vaccinurile pentru adulți.In iulie, Uniunea Europeana autorizase vaccinul pentru adolescenți cu varsta cuprinsa intre 12 și 17 ani,…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri ca Statele Unite si-au securizat deja milioane de doze din medicamentul experimental anti-COVID-19 produs de Pfizer, astfel incat sa le poata cumpara imediat ce Agentia pentru Alimente si Medicamente a SUA (FDA) va aproba acest

- In Statele Unite a fost autorizat vaccinul Pfizer-BioNTech contra Covid-19 la copiii cu varste de la 5 la 11 ani. A fost deschisa, astfel, o noua «mare etapa» a campaniei de imunizare in Statele Unite, care privește 28 milioane de copii ai țarii. Aceasta autorizare, decisa in regim de urgența de catre…

- Anunțul a fost facut luni, 4 octombrie, cu precizarea Agenției europene a medicamentelor (EMA) potrivit careia a treia doza a vaccinului Pfizer trebuie administrata dupa șase luni de la a doua doza. Decizia EMA a fost luata dupa o evaluare facuta de Comitetul sau pentru medicamentele destinate utilizarii…