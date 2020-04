Stiri pe aceeasi tema

- Prețul petrolului WTI (de referința pe piața americana) s-a prabușit luni seara, tranzacționandu-se, pentru prima data in istorie, la ora, 21:30, la un preț negativ, de -8,61 dolari/baril. Dupa numai jumatate de ora, țițeiul WTI cu livrare in luna mai se tranzacționa la ora 22:00 ora Romaniei la un…

- Leul a ramas vineri relativ stabil in raport cu euro, inregistrand o apreciere de numai 0,01 bani, moneda europeana fiind calculata de Banca Nationala a Romaniei la 4,8277 lei, fata de cotatia de joi, de 4,8278 de lei.Dolarul american s-a depreciat in raport cu leul, cu 2,4 bani, ajungand…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, care a amplificat temerile ca restrictiile impuse de guverne pentru a tine sub control rabandirea imbolnavirilor vor provoca o recesiune globala, preturile petrolului au scazut luni sub 30 de dolari pe baril, noteaza Reuters. Aceasta scadere ”abrupta” a prețurilor…

- Țarile OPEC au convenit cea mai accentuata reducere a productiei de petrol de dupa criza din 2008. Prețurile au scazut masiv, din cauza epidemiei cu coronavirus OPEC a convenit joi sa impuna o reducere mai accentuata a productiei de petrol, cea mai mare dupa criza financiara din 2008, pentru sustinerea…

