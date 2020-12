Coșul de cumpărături, interzis în acest județ Se renunța oficial la coșurile de cumparaturi. Masura a fost adoptata, vineri, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges. In ședința CJSU Argeș de astazi au fost adoptate mai multe masuri care sa limiteze raspandirea coronavirusului in comunitate. Au fost adoptate masuri care vizeaza magazinele și supermarket-urile in contextul in care se apropie perioada sarbatorilor in care romanii fac cumparaturi specifice de Craciun. Deciziile CJSU Argeș „se limiteaza numarul de persoane in incinta magazinelor de tip discount si de proximitate, in supermarketuri si hypermarketuri astfel incat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges a stabilit vineri mai multe reguli pentru limitarea aglomerației in magazinele din județ. Astfel, autoritațile au impus un numar limitat de persoane aflate concomitent in magazin și au decis sa se renunțe la coșurile de mana, anunța MEDIAFAX.…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges a stabilit vineri mai multe reguli pentru limitarea aglomerației in magazinele din județ. Astfel, autoritațile au impus un numar limitat de persoane aflate concomitent in magazin și au decis sa se renunțe la coșurile de mana.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges, condus de prefectul Emanuel Soare, a hotarat in ședința de vineri, 04.12.2020, aplicarea unor masuri suplimentare in magazine, supermarketuri și hypermarketuri, pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Masurile se aplica de luni, 07.12.2020,…

- uedia, țara care a avut printre cele mai relaxate masuri pentru prevenirea pandemiei de COVID-19, a anunțat, luni, ca va interzice formarea de grupuri mai mari de opt persoane in spațiile publice. Pana acum, in Suedia maximul de persoane permise intr-o adunare publica era de 50-300 de persoane, in funcție…

- In municipiul Constanșa și in localitațile Ovidiu și Fantanele se impun masuri speciale de carantina dupa ce rata de infectare cu Covid-19 a ajuns la 3,5/1.000 locuitori. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis luni seara impunerea masurilor speciale de carantina pentru aceste…

- Prefectul județului Sibiu, Mircea Crețu, a fost diagnosticat cu coronavirus. „Va informam ca domnul prefect, Mircea Crețu, a fost confirmat pozitiv in urma testarii SARS CoV-2 in aceasta seara”, a anunțat Prefectura Sibiu. De la inceputul pandemiei, in judetul Sibiu au fost confirmate infectate 5.813…

- Incepand de luni, in trei localitați din județul Olt, respectiv Daneasa, teslui și Dobrosloveni, se vor aplica masuri restrictive din cauza ratei mare de infectare cu noul coronavirus. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Olt a luat hotararea ca, incepand de luni, pentru urmatoarele doua saptamani,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Braila a decis ca, de marți, purtarea permanenta a mastii de protectie devine obligatorie in municipiul Braila si in 13 localitati din judet, unde incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile depaseste 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori, potrivit…