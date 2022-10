Costul unui meniu la petrecerea miliardarilor de la Bran. Ce mâncare au consumat Petrecerea miliardarilor din Bran a inceput la un restaurant renumit din zona, aflat pe locul al treilea in lume intr-un top al celor mai bune restaurante, in 2021. Departe de ochii curioșilor, in spatele unor paravane și draperii groase, invitații s-au bucurat de o petrecere in stil medieval și de surprize din partea organizatorilor. Oaspetii au inceput sa soseasca la cina in jurul orei 18:30. Au coborat din masini de lux, iar soferii au incercat sa-i protejeze cat mai mult de privirile indiscrete. Spre deosebire de petrecerea de sambata seara, unde multi invitati au purtat costumații inspaimantatoare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

