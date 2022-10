Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie se confrunta cu provocari economice serioase și are nevoie de stabilitate și unitate, a declarat luni (24 octombrie) Rishi Sunak, in primul sau discurs public dupa ce a fost declarat lider al Partidului Conservator aflat la guvernare și viitor prim-ministru. „Nu exista nicio indoiala…

- Boris Johnson, fostul premier al Marii Britanii, a declarat ca nu va mai candida la campania pentru Downing Street, organizata dupa ce Liz Truss a demisionat. Decizia lui a consolidat sansele lui Rishi Sunak, care este unul dintre cei doi candidati propusi. Fostul ministru britanic de Finante, Rishi…

- Fostul ministru de finante britanic Rishi Sunak a anuntat duminica, pe Twitter, ca va candida la functia de prim-ministru al Regatului Unit, pentru a "redresa" economia tarii si a "uni" Partidul Conservator. "Regatul Unit este o tara mareata, insa noi ne confruntam cu o profunda criza economica", a…

- “Regatul Unit este o tara mare, dar ne confruntam cu o criza economica profunda. Alegerea pe care partidul nostru o face acum va decide daca urmatoarea generatie va avea mai multe oportunitati decat ultima. De aceea candidez pentru a fi urmatorul prim-ministru si lider al Partidului Conservator. Vreau…

- Prim-ministrul Liz Truss a sustinut vineri dupa-amiaza o conferinta de presa, care a inclus o noua modificare a planurilor de reducere a impozitelor incluse intr-un mini-buget pe 23 septembrie. Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 0,7%, fata de maximele anterioare, cea…

- Jeremy Hunt, in varsta de 55 de ani, un fost ministru de Externe si al Sanatatii, a candidat in aceasta vara la succesiunea lui Boris Johnson, in postul de premier, dupa care l-a sustinut pe Rishi Sunak impotriva lui Liz Truss. El urmeaza sa fie al patrulea ministru al Finantelor din 2022. ”Cancelarul”…

- Liz Truss, actualul ministru britanic de Externe și, totodata, ministrul pentru Femei și Egalitați, a caștigat șefia Partidului Conservator din Marea Britanie și, prin urmare, va deveni prim-ministru, urmand sa-l inlocuiasca pe Boris Johnson, care a renunțat la aceasta poziție in urma unei serii de…

- Indicele preturilor de consum a crescut cu 10,1% in termeni anuali, potrivit estimarilor publicate miercuri de Oficiul National de Statistica, fiind peste prognoza de consens a Analistilor intervievati de Reuters, de 9,8%, si in crestere de la 9,4% in iunie. Inflatia de baza, care exclude energia, alimentele,…