Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Borcea și Valentina Pelinel sunt casatoriți de patru ani și au impreuna trei copii. Cei doi formeaza unul dintre cele mai solide și discrete cupluri din showbiz, dand rar detalii despre cum este, de fapt, relația lor. Acum, Cristi Borcea a dezvaluit ce inseamna Valentina in vița lui. „Cel mai…

- Google a dezvaluit luni un nou instrument de chatbot denumit "Bard", intr-o incercare aparenta de a concura cu succesul viral al ChatGPT, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un barbat din Chișinau s-a facut vedeta pe rețelele sociale dupa ce pentru a-și asigura un loc de parcare in curtea blocului unde locuia a recurs la un șiretlic. Acesta, fiind posesor a doua mașini, cind pleca dimineața de acasa o masina o parca pe doua locuri, iar cu cealalta pleca la munca. Seara…

- Dana Nalbaru și-a retras copiii de la școala, iar aceștia invața in sistem „homeschooling” (educare acasa). Artista cauta acum un meditator pentru fiul ei, Kadri.La numai 3 ani, fiul Danei Nalbaru și al lui Dragoș Bucur a invațat sa scrie alfabetul, iar la 6 ani deja citea zilnic cate o carte. Artista…

- Un roman plecat la munca in Italia a murit pe drumul de intoarcere acasa, pe autostrada A1 Sebeș-Deva. Sentința Judecatoriei Sebeș Un roman plecat la munca in Italia a murit pe drumul de intoarcere acasa, pe autostrada A1 Sebeș-Deva. Sentința Judecatoriei Sebeș Prima hotarare in cadrul unui dosar constituit…

- Judecatoria Sebeș a pronunțat prima hotarare intr-un dosar constituit ca urmare a unui accident mortal ce a avut loc pe autostrada A1. Cauza a fost o defecțiune tehnica cauzata de neglijența șoferului.

- Andreea Marin a așteptat cu sufletul la gura perioada sarbatorilor, fiind o adevarata impatimita a Craciunului. Luna decembrie este una speciala, deoarece are petrece atat de sarbatorile de iarna, cat și aniversarea fiicei ei. In acest an, Andreea Marin va ramane acasa de sarbatori.

- Andi Moisescu (50 de ani) și Olivia Steer (46 de ani) formeaza una dintre cele mai frumoase și mai discrete familii din showbiz-ul romanesc! Cei doi sunt casatoriți de 17 ani, au doi copii impreuna, pe David și pe Luca, insa, chiar și așa, au stiluri de viața diferite! Vedeta de la Pro TV a […] The…