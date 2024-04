Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care s-a intors in țara cu avionul, din Spania, a ramas fara o avere, la aeroport. El avea in bagajul de cala 205.000 euro și toata suma i-a fost confiscata, informeaza site-ul Poliției de Frontiera.„Politistii de frontiera din cadrul Punctului Poliției de Frontiera Aeroport Henri Coanda, impreuna…

- Silvia Chifiriuc, soția lui Petre Roman, a fost contactata de jurnaliștii de la Click! și a facut cateva declarații chiar in ziua in care Mioara Roman este inmormantata. Artista de muzica populara spune ca „eu nu am nicio legatura cu tot ce se intampla acum”.Pe 23 februarie, Mioara Roman s-a stins din…

- Michael J. Fox (62 de ani), cunoscut mai ales pentru rolul sau din triologia „Inapoi in viitor”, le-a oferit fanilor o apariție surpriza, duminica seara, la Premiile Academiei Britanice de Arte ale Filmului si Televiziunii (BAFTA), potrivit Click!

- Liber de contract dupa desparțirea cu memoriu de clubul dambovițean, dar și intr-o situație mai complicata, cata vreme a jucat deja la doua echipe in actuala stagiune, Golofca a incercat sa revina la Chindia, avand acordul de principiu al președintelui Lorin Petrescu de a negocia intoarcerea sa. ”Cinci…

- Tzanca Uraganu a venit din Dubai cu vești bomba! Manelistul vrea sa se faca om de afaceri și sa iși puna in aplicare ideile pe care le are. Tzanca Uraganu a dezvaluit in ce domeniu vrea sa se reprofileze și cu cine vrea sa se asocieze pentru a avea succes!

- Aflata in criza de rezultate, Dinamo se pregatește de duelul cu Farul. Iar fanii au venit sa-i viziteze pe jucatori. Farul – Dinamo se joaca luni, de la ora 20:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, DigiSport și OrangeSport. Aflați pe ultimul loc in clasament, jucatorii au primit incurajari…

- Omul de afaceri Teia Sponte (64 de ani) a facut senzație cu Bentleyul sau inainte de FCSB – Farul. A venit la Arena Naționala cu bolidul de lux, pe care l-a parcat chiar in fața stadionului. Apropiat al lui Gigi Becali și fost vicepreședinte la echipa roș-albastra, Teia Sponte a venit la meci impreuna…

- Invitații din aceasta saptamana de la Poftiți pe la noi: Poftiți prin Dobrogea au avut parte și de un moment de relaxare și adrenalina, la parc aventura. Aici, Andreea Antonescu s-a bucurat de prezența fiicei sale mai mari, Sienna.