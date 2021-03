Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a avut astazi un monolog extrem de trist in timpul transmisiunii live de la Acces Direct, dupa atacul de vineri seara. Vedeta a izbucnit in lacrimi și a transmis un mesaj cu ochii in lacrimi.

- Incidentul care a avut loc vineri dupa-amiaza, in platoul de la Acces Direct, a speriat o țara intreaga. Mirela Vaida a fost la un pas de tragedie, dupa ce a fost atacata in timpul emisiunii. Alaturi de indragita prezentatoare, prin momente grele au trecut și colegii ei. Iata ce a ales sa faca Cosmina…

- Mirela Vaida a facut noi declarații, la puțin timp dupa ce a fost atacata chiar in platoul de la Acces Direct. Indragita prezentatoare a povestit cu spaima tot ceea ce știa despre femeia care a vrut sa o omoare.

- Dupa incidentul șocant la care a luat parte ieri, Cosmina Adam și-a deschis sufletul in fața fanilor și și-a impartașit gandurile pe rețelele de socializare. Asistenta de la ”Acces Direct”, noi declarații despre tentativa de omor a Mirelei Vaida, in direct.

- Cosmina Adam a facut astazi declarații surprinzatoare la Antena Stars. Frumoasa asistenta de la Acces Direct a scos la suprafața detalii neștiute din viața ei amoroasa și a spus public cum iși dorește sa arate viitorul ei iubit. Totodata, celebra artista a marturisit ca-și dorește sa devina mama și…

- Adriana Trandafir și Romica Țociu au facut astazi, la Antena Stars, dezvaluiri uimitoare despre Mirela Vaida și Pepe, cu toții fiind colegi la „Te cunosc de undeva”. Cei dintai au scos la iveala detalii inedite din culise. Iata cum i-au caracterizat pe cantareț și pe prezentatoarea de la Acces Direct!

- Desparțire bomba la Acces Direct! Dupa ce mai multe cupluri celebre din showbiz-ul autohton și-au spus „adio” și Cosmina Adam, asistenta indragitei emisiuni, s-a separat de iubitul ei! Bruneta a facut anunțul in fața telespectatorilor! Iata ce sfaturi i-a dat Mirela Vaida!